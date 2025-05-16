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В России снизили критерий дохода для статуса квалифицированного инвестора

ЦБ снизил критерий дохода для статуса квалифицированного инвестора до 12 млн
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России снизил порог годового дохода для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 20 до 12 млн рублей. Об этом сообщил Михаил Мамута, глава службы по защите прав потребителей ЦБ, на полях конференции НАУФОР, передает РИА Новости.

«Да, мы установили новую планку — 12 млн рублей. Эта цифра зафиксирована в нормативном акте, одобренном советом директоров для передачи в Минюст», — пояснил он.

В марте ЦБ уже представил обновленные критерии. Среди них — требование о среднем доходе за два года не менее 20 млн рублей, при этом доходы от продажи недвижимости исключались из расчетов. Теперь эта сумма сокращена на 8 млн рублей, что расширит доступ к статусу для большего числа инвесторов.

17 апреля Мамута заявил, что Банк России не исключает возможность введения профучастниками платы за сдачу специального экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора. По его словам, регулятор намерен контролировать стоимость таких экзаменов, но конкретные цифры должен определить рынок, добавил Мамута.

Ранее было названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года.

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