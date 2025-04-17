В Банке России допустили введение экзамена на «квала»

Банк России не исключает возможность введения профучастниками платы за сдачу специального экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, пишет агентство »Интерфакс».

По его словам, регулятор намерен контролировать стоимость таких экзаменов, но конкретные цифры должен определить рынок, добавил Мамута.

На этой неделе инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что россиянам в настоящее время выгоднее снимать квартиру, а деньги на ее покупку положить на вклад и получать проценты. Он отметил, что квартира стоимостью 10 млн рублей будет сдаваться в аренду не дороже 700 тыс. рублей в год, или в пределах 60 тыс. рублей в месяц, в зависимости от региона.

По его словам, чтобы снимать квартиру на проценты по депозитам годами, ставки по ним должны быть не менее 16% годовых. В среднем вклады в России приносят обычно около 10%, подчеркнул Бахтин.

Ранее стало известно, что инвесторы смогут создавать инвестиционные клубы.