Названо число попыток аферистов похитить средства россиян в первом квартале этого года

В первом квартале этого года сотрудники российских банков предотвратили 43,8 млн попыток похищений средств россиян мошенниками, таким образом было спасено 4,6 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.
«Тем не менее в I квартале этого года злоумышленникам удалось совершить 296,6 тыс. мошеннических операций почти на 6,9 млрд рублей», — сказано в сообщении.
По данным Банка России, динамика по объему украденных средств практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала. Чаще всего аферисты похищали средства граждан, как уточняется, через онлайн-банкинг и переводы. Один из главных способов получить доступ к устройству — заражение гаджета вредоносным программным обеспечением, отметили в ЦБ.
С января по март 2025 года Центробанк заблокировал 19,8 тыс. номеров мошенников, 7,1 тыс. сайтов и страниц аферистов в соцсетях. Число выявленных интернет-ресурсов нефинансовых организаций, компаний, маскирующихся под реально существующие сократилось на 74%, финансовых пирамид - на 1,3%, заключили в Банке России.
16 мая в МВД рассказали о типичном поведении мошенника. Так, они внешне ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, при этом хитры и изворотливы. Также они нередко ведут себя агрессивно или слащаво, играя на эмоциях и подгоняя человека к действиям. Зачастую мошенник самоутверждается за счет жертвы.
Ранее пенсионерка из Курска пыталась продлить медполис и лишилась почти 5,5 млн рублей.