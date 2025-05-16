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Названо число попыток аферистов похитить средства россиян в первом квартале этого года

ЦБ: в первом квартале мошенники пытались похитить средства россиян 43,8 млн раз
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Shutterstock

В первом квартале этого года сотрудники российских банков предотвратили 43,8 млн попыток похищений средств россиян мошенниками, таким образом было спасено 4,6 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

«‎Тем не менее в I квартале этого года злоумышленникам удалось совершить 296,6 тыс. мошеннических операций почти на 6,9 млрд рублей», — сказано в сообщении.

По данным Банка России, динамика по объему украденных средств практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала. Чаще всего аферисты похищали средства граждан, как уточняется, через онлайн-банкинг и переводы. Один из главных способов получить доступ к устройству — заражение гаджета вредоносным программным обеспечением, отметили в ЦБ.

С января по март 2025 года Центробанк заблокировал 19,8 тыс. номеров мошенников, 7,1 тыс. сайтов и страниц аферистов в соцсетях. Число выявленных интернет-ресурсов нефинансовых организаций, компаний, маскирующихся под реально существующие сократилось на 74%, финансовых пирамид - на 1,3%, заключили в Банке России.

16 мая в МВД рассказали о типичном поведении мошенника. Так, они внешне ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, при этом хитры и изворотливы. Также они нередко ведут себя агрессивно или слащаво, играя на эмоциях и подгоняя человека к действиям. Зачастую мошенник самоутверждается за счет жертвы.

Ранее пенсионерка из Курска пыталась продлить медполис и лишилась почти 5,5 млн рублей.

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