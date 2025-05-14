Сийярто: ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия

Европейская экономика пострадала от санкций против России гораздо сильнее, чем российская, но Евросоюз все равно намерен идти по этому пути. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.

Дипломат отметил, что сейчас страны — члены Европейского союза стремятся окончательно подорвать суверенитет национальной энергетической политики. По его словам, ЕС пытается заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии, создавая тем самым ситуацию, при которой расходы домохозяйств на электроэнергию в регионе могут увеличиться вдвое.

Таким образом Сийярто прокомментировал план Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ от поставок энергоносителей из России к концу 2027 года.

Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз как в ошибочности санкционной политики, так и в попытках обмана и лицемерии. Сийярто утверждает, что главными нарушителями санкций являются крупные экономические игроки и те страны, которые громче всех выступают за запрет на российские энергоносители. Именно они приобретают рекордное количество российского сжиженного природного газа и российской нефти в обход России, добавил министр.

Ранее Сийярто призвал ЕС не мешать переговорам между РФ и Украиной.