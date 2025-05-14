Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии

Сийярто: ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия
close
Global Look Press

Европейская экономика пострадала от санкций против России гораздо сильнее, чем российская, но Евросоюз все равно намерен идти по этому пути. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.

Дипломат отметил, что сейчас страны — члены Европейского союза стремятся окончательно подорвать суверенитет национальной энергетической политики. По его словам, ЕС пытается заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии, создавая тем самым ситуацию, при которой расходы домохозяйств на электроэнергию в регионе могут увеличиться вдвое.

Таким образом Сийярто прокомментировал план Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ от поставок энергоносителей из России к концу 2027 года.

Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз как в ошибочности санкционной политики, так и в попытках обмана и лицемерии. Сийярто утверждает, что главными нарушителями санкций являются крупные экономические игроки и те страны, которые громче всех выступают за запрет на российские энергоносители. Именно они приобретают рекордное количество российского сжиженного природного газа и российской нефти в обход России, добавил министр.

Ранее Сийярто призвал ЕС не мешать переговорам между РФ и Украиной.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами