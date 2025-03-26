Самозанятых предупредили об усилении контроля налоговой

Российские налоговые органы могут усилить контроль за самозанятыми после предложения Счетной палаты проверить их доходы, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Предложения Счетной палаты направлены на создание условий, при которых защищаются права большинства добросовестных самозанятых граждан, соблюдаются установленные правила, а законы работают на интересы общества и государства. Дело в том, что, по мнению аудиторов, пока еще не все самозанятые исполняют свои налоговые обязательства в полной мере. В связи с этим возможен более пристальный контроль со стороны ФНС. Усилия налоговиков будут сосредоточены по большей части на выявлении нелегальной занятости, подмене трудовых отношений, сокрытии доходов и некоторых других нюансах. Возможно, будут проводить контрольные закупки, сравнивать данные о доходах самозанятых и их заказчиков, запрашивать выписки о движении средств по счетам, пояснения по ним. Добросовестным налогоплательщикам нечего опасаться, возможные изменения системы контроля не страшны тем, кто соблюдает закон», — отметила Епифанова.

По ее мнению, самозанятым, как и прежде, нужно продолжать вести учет всех крупных доходов и расходов, хранить подтверждающие документы и вовремя платить налоги. Епифанова сказала, что удобнее всего оформлять чеки через приложение «Мой налог», срок их хранения по закону составляет не менее 5 лет. Также сенатор призвала избегать переводов крупных сумм между физлицами без объяснения цели — такие операции могут привлечь внимание налоговой. Епифанова рекомендовала помнить о лимите — 2,4 миллиона рублей в год являются «потолком» самозанятого. Если вы близки к такому доходу, сенатор посоветовала задуматься о переходе на другой налоговый режим, и здесь главное – не упустить момент.

«Замечу, что Счетная палата предлагает разрешить налоговикам отслеживать расчеты самозанятых, хотя уже сейчас налоговая может запрашивать информацию о транзакциях. Данное предложение представляется спорным, так как может подтолкнуть самозанятых к возврату в нелегальный сектор. При принятии подобных решений важно понимать, что чрезмерное давление может навредить и экономике, и социальной сфере», — заключила сенатор.

Счетная палата 14 марта 2025 года рекомендовала правительству изменить условия применения спецрежима для самозанятых. Планируется, что налоговая служба сможет отслеживать расчеты самозанятых.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в России около 2,4 млн самозанятых.