Через два года самозанятые смогут делать взносы на больничные

Начиная с 2026 года самозанятые граждане в России смогут добровольно вносить взносы в Социальный фонд для получения пособий в случае заболевания. Об этом пишет газета «Известия».

Министерство труда подготовило законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых, предусматривающий эксперимент по привлечению плательщиков налога на профессиональный доход к этой программе. Это означает, что самозанятые смогут вносить взносы в Соцфонд для получения компенсации при временной нетрудоспособности.

В настоящее время инициатива находится на стадии межведомственного согласования.

По новой модели гражданин сможет сам выбирать размер пособия в случае нетрудоспособности и соответственно делать отчисления.

Чем выше платежи каждый месяц, тем больше возмещение он сможет получить во время болезни.

Размер выплат будет связан с выбранной страховой суммой, которая не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на уровне 19 242 рублей в месяц к 2024 году.

Власти определят размер ежемесячных взносов на основе выбранной суммы через приложение «Мой налог» для самозанятых.

Согласно представленной модели, право на получение больничных возникает после шести месяцев непрерывных взносов. Если пособия не использовать длительное время, размер отчислений в Соцфонд для самозанятых будет снижен на 10% после 18 месяцев и на 30% после двух лет.

Издание также уточнило, что размер пособий для самозанятых будет зависеть от страхового стажа.

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