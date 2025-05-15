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Некоторые продукты в России могут подешеветь в июне

Экономист Кривко: яйца и молоко в июне могут подешеветь на 2%
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Овощи, сахар и пшеничная мука могут подешеветь в июне на 1% по сравнению с маем, а яйца и молоко — на 2%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Людмила Кривко.

«Снижения цен на непродовольственные товары первой необходимости не стоит ожидать. Среди продовольственных товаров первой необходимости можно ожидать незначительного снижения цен (в диапазоне 0,5–1,0%) на овощи (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки), сахар-песок, пшеничную муку. Динамика потребительских цен за последние годы свидетельствует о возможном снижении розничного диапазона цен в размере 1,5–2,0% на яйца куриные, стерилизованное молоко», — отметила Кривко.

Она допустила, что цены на мясо и курицу, масла (подсолнечное и сливочное) и рыбу не изменятся. Кривко также ожидает роста цен на чай, хлеб и хлебобулочные изделия.

Согласно данным Росстата, за период с 29 апреля по 5 мая 2025 года недельная инфляция составила 0,03%, что значительно ниже показателя предыдущей недели (0,11%). Это указывает на замедление темпов роста цен в начале мая. В апреле месячная инфляция составила около 0,5%. Годовая инфляция на начало мая снизилась до 10,2% после трех недель на уровне 10,4%.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании черешни и персиков.

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