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Эксперт допустил снижение мировых цен на золото

Аналитик Потавин сообщил, что золото может упасть в цене до $2950
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Umit Bektas/Reuters

Мировые цены на золото могут снизиться до $2950 за унцию. Об этом сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с РИА Новости.

«Целью дальнейшего снижения котировок золота может стать район $2950 за унцию», — отметил он.

Если это произойдет, то в течение ближайших недель «локальная перекупленность» по золоту будет снята, уточнил Потавин. Эксперт допустил, что после этого вновь станут проявлять активность покупатели, которые удержат золото от дальнейшего падения цен.

12 мая сообщалось, что мировые цены на золото, выросшие в мае на 3,7%, рухнули почти на 4%, примерно до $3223 за тройскую унцию.

22 апреля стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на золото подорожали на 2,3% и достигли $3 504,2 за унцию. Как отмечало Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа. Эти факторы, по мнению аналитиков, повысили спрос на золото как на «актив-убежище».

Сохраняющиеся опасения по поводу последствий торговых войн также способствовали росту цен на драгоценный металл, добавили они.

Ранее россиянам рассказали о рисках вложения в золото.

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