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Стоимость золота рухнула на фоне переговоров США и Китая

Мировые цены на золото снизились почти на 4% 12 мая
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Depositphotos

Мировые цены на золото, выросшие в мае на 3,7%, рухнули в понедельник, 12 мая, почти на 4%, примерно до 3223 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:07 по московскому времени, цена на драгметалл снижалась на 1,23% и составляла $3 247,2 за тройскую унцию. Спустя час стоимость золота ускорила снижение до $3 232,9 за тройскую унцию (-1,66%).

На момент 14:34 по московскому времени стоимость золота составила $3 221,64 за тройскую унцию (-3,68%).

До этого директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко заявил, что на неделе с 12 по 18 мая курс доллара составит 80–83 рубля, евро — 91–94 рубля, юаня — 11–11,5 рубля.

Он добавил, что в пользу рубля играют со стороны Минфина РФ — в рамках бюджетного правила с 13 мая по 5 июня планируется покупка иностранной валюты или золота на 41,6 млрд рублей, а ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей. По словам финансиста, на фоне таких сообщений национальная валюта как минимум сохранит стабильные позиции, а вероятнее — будет стремиться к укреплению.

Ранее россиянам рассказали, когда ожидать доллар по 70 рублей.

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