США вновь начали поставлять в Россию косметику

Россия в феврале и марте 2025 года возобновила импорт косметики из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Отмечается, что в Россию было ввезено косметики на $15,8 тыс. Однако в марте импорт вырос уже до $504 тыс., что стало максимальным значением с 2023 года.
В основном компании России в марте ввозили румяна ($493,6 тыс.), а также лак и уход для ногтей ($10 тыс.).
Стабильные поставки американской косметики на рынок России прекратились в июне 2023 года, при этом небольшая партия, всего на несколько тысяч долларов, была отправлена в страну в октябре прошлого года.
До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу. Авторы статьи отмечали, что президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине, «повышая перспективы потепления газовых отношений».
Ранее сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против России.