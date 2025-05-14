Экспорт российских удобрений вырос более чем на четверть

Экспорт российских удобрений в первом квартале 2025 года вырос на 27%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Отмечается, что в первом квартале российские предприятия экспортировали за границу 11,9 млн т удобрений.

В текущем году наблюдается изменение направлений экспорта удобрений из России. Так, поставки в страны Латинской Америки увеличились на 9%. Основная доля пришлась на Бразилию. Экспорт азотных удобрений в Турцию вырос более чем в семь раз, а в страны Африки — более чем в два раза, говорится в статье.

Накануне сообщалось, что экспорт удобрений из России в Бразилию вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Всего объем российских удобрений на бразильском рынке занял 28% от всего бразильского импорта, или около одного миллиона тонн. Сейчас РФ занимает первое место в списке бразильского импорта удобрений.

Ранее сообщалось, что торговля России и США выросла в марте в 1,5 раза.