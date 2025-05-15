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Эксперт ЦБ: банки и операторы связи должны объединиться против мошенников

Финансист Мехтиев: без операторов связи банки сами не смогут выявлять мошенников
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России приняли закон о защите жителей от кибермошенничества. В числе прочего, банки призывают разделить ответственность за кражу средств у россиян с операторами связи. Финансовые организации действительно должны работать в связке с операторами, без которых они не смогут выявить злоумышленника, объяснил зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в эфире Общественной Службы Новостей.

По новому указу банки и операторы связи должны разработать единую систему противодействия мошенникам с применением современных цифровых технологий, отметил эксперт. Он напомнил, что сейчас практически все основные операции проводятся с помощью телефона – в том числе его можно использовать для контроля звонков и исключения социальной инженерии, помогающей преступникам.

«Допустим, система создана, в нее передают данные операторы связи и банки этими данными пользуются. Теперь вопрос: а если оператор связи не передал данные, банк может определить, что произошло что-то с телефоном или это вообще мошенник? Нет, не может», — подчеркнул Мехтиев.

По его словам, операторы связи обязаны предпринимать положенные законом действия, так как в противном случае за кражу денег ответственность нести будут они, а не банки.

Напомним, закон, направленный на защиту жителей страны от телефонного и интернет-мошенничества, президент Владимир Путин подписал 1 апреля. Инициатива предлагает создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах гаджетов, возможность отказа от рекламных обзвонов и СМС, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Также запрещается оформлять SIM-карты без личного присутствия потенциального пользователя и передавать SIM-карты третьим лицам (исключение — близкие родственники).

Ранее Эксперт объяснил, почему мобильные операторы не блокируют звонки мошенников.

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