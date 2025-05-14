Российские банки ужесточили правила разблокировки счетов россиян

Некоторые российские банки стали просить клиентов приходить в отделение с родственниками для разблокировки счета, если есть подозрение, что человек мог попасть под влияние мошенников. Об этом рассказали «Известия».

С подобной ситуацией столкнулась москвичка. После оформления кредита и попытки перевести деньги на другой счет банк заблокировал операцию, а для разблокировки потребовали личное присутствие женщины, а затем — визит с ее сыном. За время проверки ей начислили проценты, а зарплата осталась недоступной. Позже банк простил начисления.

В Ассоциации развития финансовой грамотности пояснили, что банки идут на такие меры при нестандартных операциях — например, если пожилой клиент берет кредит и сразу переводит деньги. Эксперты отмечают, что при подозрении на мошенничество система антифрода включает три этапа проверки: автоматическую, ручную и, при необходимости, очное подтверждение.

Центробанк посоветовал для защиты от мошенников использовать сервис «второй руки», позволяющий подключать родственников к подтверждению операций. Однако воспользоваться им клиент должен добровольно. В случае с москвичкой — женщина его не активировала.

Однако юристы в беседе с «Известиями» подчеркнули, что требование привести родственников не закреплено законом. Это может считаться превышением полномочий, особенно если у клиента нет контакта с близкими или они живут в другой стране.

С начала 2025 года жалобы на блокировки дистанционного банковского обслуживания выросли на 37%. По мнению экспертов, нужна доработка правового регулирования, чтобы защитные меры не мешали добросовестным клиентам пользоваться своими средствами.

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