Юрист объяснил смысл запрета для подростков открывать счета в банках

В Госдуме призвали запретить банкам открывать счета несовершеннолетним клиентам без согласия их родителей. Такая мера необходима для защиты детей и подростков, не обладающих финансовой грамотностью, от мошенников, объяснил 360.ru доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Игорь Семеновский.

Изменения начались с рекомендации Центробанка ввести правило на согласие родителей на открытие счетов их детьми, напомнил специалист. По его мнению, дети и подростки слишком часто допускают серьезные ошибки, за которые приходится расплачиваться их родителям – например, берут большие кредиты, становятся дропперами, которых преступники используют для обналичивания украденных денег. Родители должны обучать детей, проводить с ними беседы, в том числе о том, как правильно пользоваться карточками, какие меры безопасности важно предпринимать, отметил Семеновский.

«А не так, что ребенок остается один на один с банком, а потом один на один сам с собой и со злоумышленниками, которые используют их денежные средства и персональные данные», — заключил он.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России планируется ввести официальный запрет на изменение условий пользования банковскими счетами без согласия клиента. Решение о необходимости утвердить новые нормы в этой области обусловлено большим количеством жалоб россиян, которые начали сталкиваться с тем, что банки в одностороннем режиме меняют условия по комиссиям за обслуживание клиентов и проведение различных финансовых операций. При этом на этапе заключения договора о сотрудничестве никакие комиссии не оговаривались, пояснил парламентарий.

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