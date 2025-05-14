Банк России понизил курс доллара

Банк России принял решение понизить официальный курс доллара США с 80,55 рубля до 80,22 рубля на 15 мая. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на четверг Центробанк увеличил до 90,4 рубля. Курс юаня понизили до 11,11 рубля.

Накануне кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что в июне курс доллара составит 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей. По его словам, с начала года курсы иностранных валют просели на 20%. Эксперт подчеркнул, что курсы зарубежных валют находятся на дне цикла, и позже они будут дороже. И для таких оценок есть факторы, сказал он. Во-первых, ⁠прогнозируется сокращение экспорта, что уменьшит предложение валюты на рынке. Во-вторых, вероятно восстановление импорта. Это увеличит спрос на валюту, продолжил Зельцер. В-третьих, ЦБ и Минфин обсуждают корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки экспортеров. Кроме того, ЦБ в начале лета может задуматься над первым снижением ключевой ставки, добавил эксперт.

12 мая Банк России сообщил, что рубль укрепился к американскому доллару благодаря жесткой денежно-кредитной политике и улучшению геополитической ситуации.

Ранее было названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года.