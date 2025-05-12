В ЦБ раскрыли, что повлияло на укрепление рубля

Рубль укрепился к американскому доллару благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и улучшению геополитической ситуации. Об этом говорится в резюме Центрального банка (ЦБ) России по итогам апрельского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Из резюме следует, что участники собрания разделились во мнениях по поводу влияния жесткой ДКП на укрепление рубля. Одни посчитали, что на ослабление доллара произошло благодаря рекордно высокой ключевой ставки. Другие указали на влияние прогресса в переговорах России и США.

В документе отмечается, что сторонников первой версии оказалось больше. Однако большинство участников заседания согласились, что укрепление рубля позволило замедлить темпы роста потребительских цен в России.

12 мая внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля. К 18:00 мск американская валюта упала в цене на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 80,18 рубля. За несколько минут до этого доллар опустился до 79,999 рубля.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.