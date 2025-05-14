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Франция решила ограничить Британии доступ к кредитам ЕС

Париж решил ограничить доступ Лондона к оборонным кредитам Евросоюза
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Diego Barbieri/Shutterstock/FOTODOM

Французские власти хотят, чтобы Великобритания имела ограниченный доступ к оборонным кредитам в рамках соглашения о безопасности с Евросоюзом. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

»Франция настаивает на заморозке для Великобритании 85% от фонда военного перевооружения на €150 млрд, несмотря на уступки правительства перед саммитом с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

При этом Германия, Польша и Италия с французами не согласны и настаивают, чтобы лимит Британии достигал 35%.

Саммит, на котором должно состояться подписание договора о перезагрузке отношений Лондона и ЕС, пройдет 19 мая в Британии.

14 мая газета Financial Times сообщила, что переговоры о перезагрузке отношений между Великобританией и Евросоюзом усложняются из-за требований Лондона.

В марте глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Лондон заявляет о подготовке к войне с РФ.

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