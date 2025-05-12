Военный эксперт объяснил, почему Лондон заявляет о подготовке к войне с РФ

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Великобритания готовит «план» на случай войны с Россией. По мнению специалиста, Лондон работает на внутреннюю аудиторию.

«Они придумали очень удобную тему, чтобы держать в страхе свое гражданское население: когда человек боится, им легче управлять, для того чтобы можно было с них взимать дополнительные налоги и финансировать различные безумные проекты — типа бункеров, противоядерных программ, защиты от радиации», — объяснил Липовой.

При этом, по его словам, и Британия, и США, и Европа в целом отлично знают, что никто на них нападать не собирается.

В начале мая газета The Daily Telegraph сообщила, что Лондон приступил к разработке обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай противостояния с Россией. В нем пропишут последовательность действий членов британского правительства в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. Также будет определено, в какие бункеры направят членов кабмина и королевской семьи в случае объявления войны.

Ранее Шойгу заявил о программах в НАТО и ЕС по подготовке к конфликту с Россией.