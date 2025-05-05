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В России выпустили серебряную монету номиналом в три рубля

ЦБ выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом в три рубля
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Банк России

В России выпустили памятную серебряную монету номиналом в три рубля. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ) РФ в официальном Telegram-канале.

«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету «300-летие учреждения ордена Святого Александра Невского». Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Исторические события», — говорится в сообщении ЦБ.

В нем также сказано, что это третий орден, который был учрежден в Российской империи. Идея ввести его принадлежит Петру I, но впервые он был вручен в 1725 году при Екатерине I. Орден Александра Невского уникален: он существовал и в Российской империи, и в Советском Союзе, и сохранился в наградной системе страны до сих пор.

Уточняется, что памятную трехрублевую монету можно будет приобрести в АО «Гознак» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении.

До этого председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции (СВО). Другие подробности о планах по реализации предложенной инициативы не приводятся.

Ранее эксперт рассказал, какая 200-рублевая банкнота стоит два миллиона.

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