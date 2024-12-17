Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число трудовых мигрантов в мире

МОТ: в 2022 году в мире насчитали 167,7 млн трудовых мигрантов

close
Илья Наймушин/РИА Новости

На долю трудовых мигрантов по итогам 2022 года пришлось 4,7% общемировой рабочей силы, сказано в докладе Международной организации труда (МОТ).

По данным организации, в 2022 году количество трудовых мигрантов достигло 167,7 млн человек (из них 102,7 млн мигрантов — мужчины, а 64,9 млн— женщины). По сравнению с 2013 годом этот показатель вырос на 30 млн.

Почти 70% мигрантов расположились в странах с высоким уровнем дохода, а 17,4% — в государствах, где уровень дохода выше среднего. В большинстве случаев трудовые мигранты пребывали в Северной, Южной и Западной Европе, Северной Америке и арабских государствах.

Во вторник бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, высказала мнение, согласно которому закрытие внутренних границ Европы не является решением проблемы нелегальной миграции.

На прошлой неделе в Белоруссии сообщили, что Еврокомиссия приблизилась к принятию решения, которое позволит пограничникам Польши и стран Прибалтики открывать огонь по нелегальным мигрантам, пересекающим границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

Ранее в Госдуме объяснили смысл введения обязательной дактилоскопии мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами