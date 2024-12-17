Названо число трудовых мигрантов в мире

На долю трудовых мигрантов по итогам 2022 года пришлось 4,7% общемировой рабочей силы, сказано в докладе Международной организации труда (МОТ).

По данным организации, в 2022 году количество трудовых мигрантов достигло 167,7 млн человек (из них 102,7 млн мигрантов — мужчины, а 64,9 млн— женщины). По сравнению с 2013 годом этот показатель вырос на 30 млн.

Почти 70% мигрантов расположились в странах с высоким уровнем дохода, а 17,4% — в государствах, где уровень дохода выше среднего. В большинстве случаев трудовые мигранты пребывали в Северной, Южной и Западной Европе, Северной Америке и арабских государствах.

Во вторник бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, высказала мнение, согласно которому закрытие внутренних границ Европы не является решением проблемы нелегальной миграции.

На прошлой неделе в Белоруссии сообщили, что Еврокомиссия приблизилась к принятию решения, которое позволит пограничникам Польши и стран Прибалтики открывать огонь по нелегальным мигрантам, пересекающим границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

Ранее в Госдуме объяснили смысл введения обязательной дактилоскопии мигрантов.