Россияне сообщили об ужесточении правил разблокировки счетов в банках

Банки в России начали требовать присутствия родственников для разблокировки замороженных для защиты от мошенников счетов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на клиентку одной из кредитных организаций.

По словам женщины, она оформила нецелевой кредит и хотела перевести деньги на свой счет в другом банке. После этого с ней связался сотрудник кредитной организации, а операция была приостановлена. В итоге счет был заморожен.

Женщина отметила, что во время заморозки на счет поступила зарплата, а на оформленный кредит набежали проценты. Для решения ситуации банк пригласил клиентку в отделение вместе с сыном.

В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) подчеркнули, что банки принимают подобные меры, когда видят риски для клиентов. Например, аналогичная ситуация может произойти, если пожилой человек оформил заем и начал переводить деньги через мобильный банк.

С 1 сентября в России изменится порядок выдачи наличных в банках. Ограничения введут против операций, выглядящих подозрительно. В Госдуме объяснили, что мера коснется лишь дропперов — подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств. Суточный лимит на снятие денег составит 50 тыс. рублей, а банки будут обязаны уведомлять клиентов о причинах санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Камчатке менеджер банка спасла женщину от мошенников.