ФАС проверит цены на лекарства у 21 российской фармкомпании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку стоимости 18 лекарственных препаратов, включая средства от эпилепсии, болезней дыхательной системы и язвенного колита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что служба следит не только за ценами на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), которые подлежат госрегулированию, но и анализирует стоимость других медикаментов, чтобы убедиться, что фармкомпании соблюдают антимонопольное законодательство.

В этом году ФАС уже направила запросы 21 производителю, среди которых есть как российские, так и зарубежные компании. Служба намерена изучить, не завышаются ли цены на препараты, особенно в случае отсутствия аналогов.

Если эксперты выявят признаки нарушения закона о защите конкуренции, то ведомство примет меры.

ФАС уже установила, что компания «КРКА-РУС» нарушила антимонопольные правила, установив монопольно высокую цену на препарат «Ко-Дальнева», не имеющий аналогов. Тогда суд в Москве поддержал решение ФАС и обязал производителя пересчитать цену.

12 мая заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный сообщил «Газете.Ru», что российское правительство пока не готово ужесточать регулирование цен на лекарственные препараты.

По его словам, государство жестко контролирует стоимость медицинских препаратов, входящих в список жизненно важных. Но, даже если потенциал для снижения цены все еще есть, кабинет министров РФ еще не готов распространять государственное регулирование стоимости на все лекарства и медицинские изделия.

Ранее Путин обратил внимание на сложность регистрации лекарств в РФ.