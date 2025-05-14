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Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

Финансист Ермилова назвала хранение сбережений в наличных деньгах ошибкой
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

При накоплении средств россияне совершают ряд ошибок — хранят сбережения в наличных, откладывают нерегулярно и формируют маленькую финансовую подушку. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Она подчеркнула, что деньги следует хранить на вкладе или счете. В таком случае они будут приносить дополнительный доход. Чем выше сумма вложений, тем более выгодные предложения от банков по процентным вкладам будут предлагать кредитные организации.

Ермилова рассказала, что некоторые люди откладывают около 10–20% в месяц и накапливают до суммы, которая равна трехмесячному доходу. По ее мнению, следует накопить финансовую подушку в размере от шести месяцев и более.

До этого старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин рассказал, что для получения пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, потребуется вклад на сумму около 6,5 млн рублей.

Ранее финконсультант дала рекомендации по накоплению средств на учебу ребенка в вузе.

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