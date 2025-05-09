Финконсультант дала рекомендации по накоплению средств на учебу ребенка в вузе

Финансовый консультант Алена Никитина рассказала агентству «Прайм», что родители могут накопить на обучение ребенка в вузе, открыв вклад с частичным снятием и подключив функцию автопополнения.

Эксперт рекомендовала в первую очередь четко обозначить срок накопления, а также расставить приоритеты между этой и другими финансовыми целями. По словам Никитиной, важно заранее рассчитать комфортную сумму регулярных отчислений, а для сохранения и приумножения сбережений оптимальным решением станет размещение средств на банковском депозите. Это, по словам консультанта, позволит получать дополнительный доход благодаря начисляемым процентам.

Никитина отметила, что выбирать стоит пополняемый вклад с частичным снятием, а при наличии крупной суммы можно открыть депозит без снятия и разместить средства там и второй вклад с возможностью частичного снятия. Она также рекомендовала поставить автоматическое пополнение депозита.

6 мая «Газета.Ru» опубликовала результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», согласно которому более половины — 67% — опрошенных россиян в возрасте от 18 до 30 лет регулярно делают накопления, чаще всего — на краткосрочные цели: обучение, путешествия или крупные покупки. В то же время 82% представителей старшего поколения ориентированы на долгосрочные сбережения, предназначенные на непредвиденные ситуации или жизнь после выхода на пенсию.

Ранее Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян к 2028 году.