Путин счел странной закупку продукции из древесины за границей

Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«У нас одна из самых больших лесосек в мире», — напомнил глава государства.

Российский лидер выразил удивление, что самую разную продукцию из древесины и высококачественную бумагу страна порой закупает за границей. По словам Путина, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы.

Президент обратил внимание, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.

В конце сентября стало известно, что российские производители несырьевых товаров, несмотря на сложную международную конъюнктуру, продолжают уверенно завоевывать зарубежные рынки, превращая амбиции в реальные успехи. Ключевую роль в этом процессе играет государственная поддержка. О том, как нацпроект помогает отечественным экспортерам несырьевых товаров расширять горизонты на глобальном рынке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назвали товары, за которыми россияне чаще всего летают в другие страны.