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Путин счел странной закупку продукции из древесины за границей

Путин: странно, что РФ закупает продукцию из древесины за границей

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Александр Казаков/РИА Новости

Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«У нас одна из самых больших лесосек в мире», — напомнил глава государства.

Российский лидер выразил удивление, что самую разную продукцию из древесины и высококачественную бумагу страна порой закупает за границей. По словам Путина, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы.

Президент обратил внимание, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.

В конце сентября стало известно, что российские производители несырьевых товаров, несмотря на сложную международную конъюнктуру, продолжают уверенно завоевывать зарубежные рынки, превращая амбиции в реальные успехи. Ключевую роль в этом процессе играет государственная поддержка. О том, как нацпроект помогает отечественным экспортерам несырьевых товаров расширять горизонты на глобальном рынке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назвали товары, за которыми россияне чаще всего летают в другие страны.

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