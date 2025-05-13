США и Саудовская Аравия заключили соглашений на сотни миллиардов долларов

США и Саудовская Аравия во время визита Трампа заключили соглашений на $600 млрд

Во время визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашений и инвестиционных обязательств на $600 миллиардов. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Речь идет о контрактах в сфере обороны, энергетики, технологий и инфраструктуры. Около четверти суммы — $142 миллиарда — составляют поставки вооружений.

Во вторник, 13 мая, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. 14 мая американский лидер отправится в Катар, а уже на следующий день — в Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.