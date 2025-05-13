В России предложили механизм возврата западных компаний

«Деловая Россия» предлагает механизм возврата западных компаний через создание совместных предприятий с контролем со стороны российских партнеров. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава общественной организации Алексей Репик, передает ТАСС.

По его мнению, «грести всех под одну гребенку» неуместно. Некоторые зарубежные компании продолжили работать в РФ и инвестировать, несмотря на сложности и давление со стороны политиков. Репик выразил мнение, что к ним нужно относиться, как к своим.

«Другие сокращали присутствие и уходили, но делали это с уважением, без ущерба для потребителей. И кто-то передавал бизнес российским инвесторам, сохраняя для себя возможность вернуться», — отметил глава «Деловой России».

Репик счел наиболее правильным форматом возвращение через создание совместных предприятий с российскими партнерами, с сохранением за последними определенного акционерного контроля.

Он подчеркнул, что внутренний инвестор в России должен быть в абсолютном приоритете.

Владимир Путин 13 мая по видеосвязи принял участие в XX съезде «Деловой России». Он затронул тему возвращения в страну ушедших с рынка иностранных компаний. Глава государства заявил, что на этот вопрос нужно смотреть с прагматической точки зрения.

Ранее Путин поддержал перенос заводов из Китая в Россию.