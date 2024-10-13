Путин оценил ситуацию с обеспечением внутреннего рынка продовольствия

Аграрии России собирают ежегодно до 100 млн тонн зерновых, чем полностью обеспечивают внутренний продовольственный рынок. Об этом в поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства России заявил президент Владимир Путин, обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса», — заявил Путин.

Российский президент заявил, что производство сельскохозяйственной продукции в последние десять лет выросло на 30%, а рост пищевой промышленности составил 40%.

До этого Владимир Путин пообещал и дальше осуществлять системную поддержку сельского хозяйства, наращивать производство и выходить на внешние рынки.

Он также отметил важность подготовки молодых специалистов и научно-педагогических кадров. Путин добавил, что приоритетами являются развитие сельских территорий и повышение качества жизни в них.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.