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Россияне пожаловались на банкоматы, не принимающие новые купюры в 5 тыс. рублей

«Известия»: некоторые банкоматы не принимают новые пятитысячные купюры
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Клиенты некоторых российских банков столкнулись с тем, что банкоматы не принимают новые купюры номиналом 5 тыс. руб. Об этом пишут «Известия».

Согласно статье, в кредитных организациях признают существование этой проблемы. Она связана с тем, что производители банкоматов или АТМ после начала СВО покинули российский рынок, поэтому они больше не оптимизируют ПО и не создают шаблоны под новые купюры. В Центробанке заявили, что получают единичные жалобы по поводу неприема пятитысячных купюр банкоматами. В регуляторе считают, что большинство АТМ принимают такие деньги, а настройка остальных заканчивается.

По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, в РФ примерно 15% банкоматов не могут принимать эти купюры, а в Москве из-за использования оборудования разных производителей речь может идти о 25%.

16 октября 2023 года Центробанк показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Они обращаются наравне с банкнотами образца 1997 года. На денежных знаках изображен один из федеральных округов России, на лицевой стороне — виды региональных столиц, на оборотной — культурные или природные памятники субъекта РФ. Вскоре выпуск новой банкноты в 1000 рублей был остановлен из-за скандала с крестом.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, что делать при отказе банка принять старые доллары.

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