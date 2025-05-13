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Основанная сыном Трампа криптокомпания намерена выйти на биржу Nasdaq

Криптокомпания Трампа-младшего проведет сделку слияния с выходом на биржу Nasdaq
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Shutterstock

Специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва компания American Bitcoin, одним из основателей и руководителей которой является сын президента США Эрик Трамп, объявила о слиянии с Gryphon Digital Mining для выхода на фондовую биржу. Об этом сообщает РИА Новости.

Gryphon приобретет American Bitcoin в сделке по слиянию акций за акции. После этого объединенная компания будет работать под брендом American Bitcoin под руководством менеджмента и совета директоров American Bitcoin» и будет торговаться на американской фондовой бирже Nasdaq.

Эрик Трамп, занимающий должность стратегического директора American Bitcoin, отметил, что сделка по слиянию обеспечит доступ инвесторов к инвестиционной платформе, которая разработана для увеличения и долгосрочного создания стоимости.

Сделка должна быть завершена в третьем квартале нынешнего года. В соответствии с ней, нынешние владельцы American Bitcoin станут владельцами около 98% объединенной компании. Управлять объединенной компанией будет нынешний совет директоров и руководство American Bitcoin, включая и Трампа-младшего.

В июле Эрик Трамп заявил, что намерен вложить средства в строительство гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Ранее Вучич показал приготовленного для сына Трампа жареного поросенка.

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