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Сын Трампа раскрыл свои планы по бизнесу за пределами США

Сын Дональда Трампа Эрик заявил о планах по развитию бизнеса на Ближнем Востоке

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Susan Walsh/AP

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик Трамп раскрыл в интервью газете Financial Times свои планы по развитию бизнеса на Ближнем Востоке.

По его словам, он намерен вложить средства в строительство гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Эрик отметил, что на Ближнем Востоке идет «бурный рост», который не остановится в ближайшее время. Он отметил, что уже заключил в регионе долгосрочные контракты на 25-30 лет.

Журналист спросил у Эрика, не приведет ли его зарубежный бизнес к конфликту интересов в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Сын кандидата в президенты США ответил, что его компания не ведет дела с правительствами других стран, однако она оценит влияние бизнеса на политику, если Трамп победит на выборах.

До этого стало известно, что Трамп собрал больше средств для выборов, чем действующий президент США Джо Байден. Кампания Байдена вместе с Демократическим национальным комитетом собрали $264 млн, в то время как штаб Трампа и Республиканский национальный комитет — $331 млн сборов.

Ранее дочь Дональда Трампа в мини-платье вышла на публику с мужем.

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