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Названы города с подешевевшими съемными квартирами

«Яндекс Аренда»: съемные студии подешевели в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре
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Shutterstock

Средняя цена аренды студий в Москве по итогам апреля составила 65 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 32 тыс. рублей. За месяц показатели упали на 4,8% и на 5% соответственно, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

Снять студию стало дешевле в Новосибирске. Медианная стоимость аренды там достигла 27 тыс. рублей (-4,3% за месяц). Средняя цена съемных студий в Краснодаре составила 22 тыс. рублей (-3,5%), а в Красноярске — 17 тыс. рублей (-0,8% за месяц).

Однокомнатные квартиры больше всего подешевели в Екатеринбурге — средняя ставка аренды опустилась до 33 тыс. рублей (-3,5% за месяц), Санкт-Петербурге — до 37 тыс. рублей (-2,2% за месяц) и Краснодаре — до 27 тыс. рублей (-1,8% за месяц).

Долгосрочная аренда двухкомнатных квартир наиболее заметно снизилась в Санкт-Петербурге — до 55 тыс. рублей в среднем (-4,7% за месяц), Новосибирске — до 38 тыс. рублей (-2,3% за месяц) и Екатеринбурге — до 40 тыс. рублей (-1,2% за месяц).

«Спрос на арендное жилье в апреле вырос, но за счет накопленного в первом квартале 2025 года предложения, в середине весны даже в условиях роста активности арендаторов значительного увеличения медианных ставок не происходило. Предложение сдаваемых квартир в апреле значимо выросло только в сегменте студий — на 7,5% за месяц. Число трехкомнатных квартир, наоборот, снизилось на 2%, а в сегментах одно- и двухкомнатных квартир изменение экспозиции находится в диапазоне 1%», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир.

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