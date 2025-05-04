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В Совфеде объяснили, как можно снизить инфляцию в России

Сенатор Абрамов: для снижения инфляции в РФ нужно наращивать производство
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России можно снизить темпы инфляции, если обеспечить рост производства и сократить государственные расходы. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

«Инфляция у нас разгоняется за счет дисбаланса спроса и предложения. Вот именно над предложением мы должны сегодня работать. Когда ввели санкции, когда ушли многие производители, у нас спрос остался, и стимулируется спрос, в том числе и бюджетными влияниями. Но предложения, к сожалению, недостаточно», — сказал сенатор.

Абрамов добавил, что также для снижения темпов инфляции следует уменьшить бюджетные траты. Однако, по словам первого зампреда, Россия в настоящее время не может воспользоваться подобной стратегией.

В конце апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май текущего года. По ее словам, затем начнется замедление инфляции.

Ранее Набиуллина рассказала, как влияет на инфляцию укрепление рубля.

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