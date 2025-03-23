Россия сократила поставки каменного угля в Южную Корею до минимума

Поставки каменного угля из РФ в Южную Корею упали до минимума за четыре года

Поставки каменного угля из России в Южную Корею по итогам февраля 2025 года упали до минимума за четыре года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корейской статслужбы.

Отмечается, что за февраль текущего года года Южная Корея импортировала из РФ каменного угля на $112,2 млн. Это стало минимальным месячным уровнем закупок с февраля 2021 года, тогда они составили $99,7 млн. За месяц объем закупок сократился на 19%, а в годовом выражении уменьшился в 2,3 раза.

Больше всего Южная Корея покупала в феврале битуминозный уголь, который применяется для выработки электроэнергии и запуска поездов, — на $105,3 млн. Еще на $6,9 млн импортировался антрацит, используемый для обогрева домов, применяемый в промышленном производстве, например, в химической промышленности и металлургии, и для фильтрации воды.

В общем импорте угля Южной Кореей РФ занимает четвертое место. В топ-3 расположились Австралия ($280,2 млн), Индонезия ($230,3 млн) и Колумбия ($126,9 млн). На пятом месте располагаются США с $83,8 млн.

В январе сообщалось, что экспортные цены на российский уголь, в том числе энергетический, снизились до минимума — $60--$78 — за тонну в зависимости от порта отправки.

Ранее стало известно, что Франция нарастила импорт из России.