С 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счета

В РФ смогут переводить не более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации

С 30 мая 2025 года россияне смогут переводить без открытия банковского счета не более 100 тысяч рублей. Новые правила упрощенной идентификации вводятся в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщила агентству «Прайм» финансовый эксперт, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

При упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить паспортные данные и ФИО. Переводы свыше 100 тысяч рублей потребуют полной идентификации личности.

«Эта мера соответствует международным стандартам и направлена на борьбу с выводом капитала из страны», — пояснила Ермилова.

В прошлом году российские власти приняли закон, устанавливающий лимит в размере 100 тыс. рублей для разового перевода средств без открытия счета в банке и при упрощенной идентификации клиента. Ожидается, что данная мера позволит минимизировать риски отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Закон вступит в силу в конце текущего месяца.

Сейчас, если человек хочет осуществить денежный перевод на сумму более 15 тыс. рублей, банки проводят его упрощенную идентификацию. Она включает в себя только проверку паспортных данных клиента. При этом максимальный размер таких переводов никак не ограничен, подчеркнул эксперт.

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