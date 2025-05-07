Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, что грозит россиянам за регулярные переводы денег

Экономист Фролов: за регулярные переводы денег друг другу грозят штрафы и пени
close
Depositphotos

Российские законы допускают денежные переводы между физлицами, но лишь в случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств. Если же налоговая заинтересуется частыми переводами денег, то последствия могут быть серьезными – от начисления пени до штрафа, рассказал RT основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств, — отметил эксперт. — Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку».

Помимо пени и штрафа за такие переводы могут доначислить налог. Например, если регулярные переводы сочтут оказанием услуг. В пример Фролов привел случаи, когда гражданину поступали средства за сдачу квартиры в аренду, а после жалобы бывшего жильца человек попадал под проверку и в итоге вынужден был уплатить НДФЛ с дохода за сдачу жилья.

Поэтому важно помнить, что договоры займа, дарственных, подтверждающих документов – это сегодня настоящий инструмент защиты. Даже если перевод денег проводится под предлогом возврата долга, это нужно будет доказать распиской – в противном случае налоговая сделает выводы, ориентируясь на регулярность переводов. Если никаких документов и объяснений не будет, то перевод сочтут доходом, заключил экономист.

Ранее россиянам рассказали, за какие комментарии при переводе денег могут заблокировать счет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами