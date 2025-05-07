Экономист объяснил, что грозит россиянам за регулярные переводы денег

Российские законы допускают денежные переводы между физлицами, но лишь в случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств. Если же налоговая заинтересуется частыми переводами денег, то последствия могут быть серьезными – от начисления пени до штрафа, рассказал RT основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств, — отметил эксперт. — Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку».

Помимо пени и штрафа за такие переводы могут доначислить налог. Например, если регулярные переводы сочтут оказанием услуг. В пример Фролов привел случаи, когда гражданину поступали средства за сдачу квартиры в аренду, а после жалобы бывшего жильца человек попадал под проверку и в итоге вынужден был уплатить НДФЛ с дохода за сдачу жилья.

Поэтому важно помнить, что договоры займа, дарственных, подтверждающих документов – это сегодня настоящий инструмент защиты. Даже если перевод денег проводится под предлогом возврата долга, это нужно будет доказать распиской – в противном случае налоговая сделает выводы, ориентируясь на регулярность переводов. Если никаких документов и объяснений не будет, то перевод сочтут доходом, заключил экономист.

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