Новак рассказал, когда вырастет спрос на нефть и газ в мире

Новак: пик спроса на нефть и газ в мире не пройден, это случится после 2050 года

Спрос на нефть и газ в мире будет расти, к 2050 году на них придется треть и более четверти в мировом энергобалансе. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, пик спроса на них не пройден.

«К 2050 году доминирующую составляющую будут занимать нефть и газ, доли которых составят 33,2 и 26% соответственно (в 2023 г. — 36,9 и 26,1% соответственно). Относительно 2023 г. спрос на нефть к 2050 г. вырастет на 12%, на газ — на 24%», — написал он.

Новак считает, что динамика роста мирового спроса на газ уступит только темпам развития возобновляемой энергии, а значительную роль в мировой торговле газом будет играть СПГ за счет гибкой логистики. Он добавил, что к 2050 году общая мощность заявленных к строительству СПГ-заводов, возможно, приблизится к 1 млрд т, то есть увеличится более чем в два раза.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут «чуть-чуть ниже».

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