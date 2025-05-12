Корпорация Nissan намерена сократить глобальный штат на 15%

Bloomberg: Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Японская корпорация Nissan Motor Co. планирует сократить 20 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает NHK со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ноябре компания уже сообщала об увольнении 9 тысяч человек.

Сейчас компания планирует сократить еще 11 тысяч человек, всего около 20 тысяч человек, или 15% глобального штата.

До этого стало известно, что компания Nissan планирует возродить модель внедорожника Xterra.

В апреле агентство Reuters сообщало, что японский автопроизводитель Nissan через год остановит свой завод в китайском Ухане из-за жесткой конкуренции с местными автопроизводителями.

Производство будет остановлено к 31 марта 2026 года, сообщили агентству два информированных источника. Nissan отказался от комментариев относительно планов прекращения производства на своем уханьском предприятии.

Ранее в Китае показали седан, созданный бывшим шеф-дизайнером Rolls-Royce.