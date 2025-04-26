Из-за давления местных марок Nissan остановит завод в Китае

Nissan остановит завод в Китае из-за конкуренции с местными марками

Японский автопроизводитель Nissan через год остановит свой завод в китайском Ухане из-за жесткой конкуренции с местными автопроизводителями, сообщает Reuters.

«Решение было принято после того, как производительность завода мощностью 300 тыс. автомобилей, на котором производятся электромобиль Ariya и внедорожник X-Trail, упала из-за жесткой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей», — отмечается в публикации.

Производство будет остановлено к 31 марта 2026 года, сообщили агентству два информированных источника. Nissan отказался от комментариев относительно планов прекращения производства на своем уханьском предприятии.

Ранее в Китае показали седан, созданный бывшим шеф-дизайнером Rolls-Royce.