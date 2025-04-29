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Nissan возродит свою старейшую модель внедорожника

Nissan возродит внедорожник Xterra
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George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Компания Nissan планирует возродить модель внедорожника Xterra, сообщает carscoops.com.

Автомобиль с таким названием выпускался с 1999 по 2015 год и продавался на Североамериканском рынке. В основе модели лежала платформа пикапа Frontier. При этом машина продавалась без всяких излишеств, что нравилось многим покупателям. Машину сняли с производства из-за принятия решения компанией о выпуске кроссоверов.

Отмечается, что будущая модель станет среднеразмерным внедорожником с гибридной силовой установкой. О том, когда начнется производство нового Nissan Xterra не сообщается.

До этого стало известно, что французская компания Citroën планирует возродить легендарную модель 2CV.

Компания уже начала работы над моделью. Правда, в настоящее время проект находится на ранней стадии и каких-либо технических подробностей по нему нет. Известно лишь, что автомобиль будет построен на платформе модели C3 и получит электрическую силовую установку.

Citroën 2CV — культовая микролитражка, массово выпускавшаяся с 1949 по 1990 год. Во Франции этот автомобиль стал таким же «народным», как Ford T в США или Volkswagen Beetle в Германии. У себя на родине за характерную форму кузова и большие фары автомобиль получил прозвище «гадкий утенок».

Ранее сообщалось, что в Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class.

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