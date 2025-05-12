Банк HSBC стал самой дорогой компанией в Великобритании

HSBC обошел по стоимости AstraZeneca и стал самой дорогой компанией Британии

Банк HSBC обошел по капитализации биофармацевтическую компанию AstraZeneca и стал самой дорогой компанией Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рыночная стоимость AstraZeneca опустилась до 154 млрд фунтов стерлингов. В это время капитализация банка выросла на 4% и составила 156 млрд фунтов.

Акции компании AstraZeneca стали падать после заявления президента США Дональда Трампа о намерении подписать указ, направленный на снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств.

Американский президент сообщал, что данный указ снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране.

До этого глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии. Она отметила необходимость создания облегченной процедуры получения исключений из тарифных мер.

Ранее сообщалось, что ЕC угрожает ввести пошлины против американских товаров на €95 млрд.