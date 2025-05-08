ЕC угрожает ввести пошлины против американских товаров на €95 млрд

ЕС может ввести пошлины на американские товары на €95 млрд

Евросоюз (ЕС) угрожает ввести пошлины на американские товары на сумму €95 млрд, если торговые переговоры с США провалятся. Соответствующее заявление опубликовала Еврокомиссия (ЕК).

В документе указано, что ЕС начал публичные консультации по списку товаров, которые могут попасть под ответные меры. Речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США.

«Контрмеры будут применены, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин», — подчеркнули в Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС планирует инициировать разбирательство в ВТО. Для этого в организацию направят официальный запрос на проведение консультаций.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами. Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести пошлины на самолеты Boeing в качестве ответа США.