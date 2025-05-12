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ФАС согласовала «Медкапиталу» приобретение 20 медцентров в России

ФАС РФ согласовала ООО «Медкапитал» покупку 20 медицинских центров в России
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

ФАС России согласовала ООО «Медкапитал» покупку 20 медицинских центров ООО «МЦ Эксперт» в 12 российских городах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Служба рассмотрела ходатайство ООО «Медкапитал» о получении предварительного согласия на приобретение 99% долей в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт», — отмечается в публикации.

Частные медицинские центры находятся в Воронеже, Смоленске, Курске, Ростове-на-Дону, Туле, Твери, Калининграде, Перми, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске и Борисоглебске.

Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления медуслуг.

В мае стало известно, что в России появится Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Согласно тексту указа, центр будет создан на базе реабилитационного и медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

Ранее в России удешевили производство костных имплантов благодаря новому методу.

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