В России удешевили производство костных имплантов благодаря новому методу

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технологию, которая позволяет снизить стоимость производства нанопористых материалов для костных имплантатов. Передовой подход исключает дорогостоящие и токсичные компоненты, ускоряя процесс и сокращая энергозатраты. , сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Ежегодно в мире проводится 3,5–4 миллиона операций с применением материалов для восстановления костей. Это второе по востребованности медицинское направление после переливания крови. Нанопористые структуры, напоминающие губку, играют ключевую роль в создании имплантатов, так как их пористая поверхность способствует быстрому заживлению тканей и постепенному замещению искусственного материала натуральной костью.

Традиционный метод производства таких материалов — bottom-up — требует применения поверхностно-активных веществ (сурфактантов), которые затем необходимо удалять, что увеличивает затраты времени и энергии.

Ученые Пермского Политеха предложили альтернативу — метод top-down, при котором пористая структура формируется за счет контролируемого нагрева фосфата магния. Оптимальные параметры обработки (90°C в течение 2 часов 40 минут) позволяют добиться образования пор размером 5–10 нанометров без использования дополнительных химических добавок.

Разработка открывает перспективы для удешевления не только медицинских имплантатов, но и систем очистки воды, промышленных катализаторов и других высокотехнологичных материалов. В дальнейшем специалисты планируют адаптировать метод для работы с другими соединениями.

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