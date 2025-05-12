ЕС подписал первые контракты с ВПК Украины

Европейский комитет подписал первые контракты на инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины, при этом общий объем вложений Евросоюза в поддержку Киева достиг €150 млрд. Об этом заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис, передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз инвестирует €1 млрд в ВПК Украины и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что ВПК республики может поделиться опытом с европейскими компаниями.

Замгенсека добавил, что между ЕС и Украиной будет создана новая общая комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

По данным Европейской комиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла €150 млрд, из которых €50 млрд были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

9 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев заявила, что Евросоюз выделил €1 млрд для украинской оборонной промышленности. Она подчеркнула, что в сфере оборонной промышленности происходят инновации, в связи с чем Евросоюз может больше помочь Украине.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение.

Ранее на Украине заявили о провале мобилизации.