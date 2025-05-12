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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

Финансист Тимошенко: на этой неделе доллар будет стоить 80–83 рубля
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Depositphotos

На неделе с 12 по 18 мая курс доллара составит 80–83 рубля, евро — 91–94 рубля, юаня — 11–11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«Глобальное ослабление доллара влияет на стоимость всей валютной корзины, это один из важных факторов последнего времени. Несмотря на то, что рубль немного укрепился в рамках колебаний между майскими праздниками, он базово стремится к ослаблению. На предстоящей неделе поддержать рубль смогут сообщения о том, что темп роста ВВП РФ в первом квартале 2025 года с исключением календарного фактора был выше 2% в годовом выражении (по данным Минэкономразвития)», — отметил Тимошенко.

Он добавил, что в пользу рубля играют со стороны Минфина РФ — в рамках бюджетного правила с 13 мая по 5 июня планируется покупка иностранной валюты или золота на 41,6 млрд рублей, а ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей. По словам финансиста, на фоне таких сообщений национальная валюта как минимум сохранит стабильные позиции, а вероятнее — будет стремиться к укреплению.

Тимошенко уверен, что рубль получит поддержку и за счет ястребиной риторики со стороны Минфина РФ — глава ведомства Антон Силуанов заявил, что менять требования по репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сейчас не имеет смысла. Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено еще на год.

Эксперт заключил, что все эти факторы в сочетании с высокой ключевой ставкой в 21% должны помочь рублю, сдерживая волатильность его курса относительно всех трех ключевых иностранных валют.

12 мая к 10:29 мск доллар стоил 81,1 рубля, евро — 90,2 рубля, юань — 11,2 рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда ожидать доллар по 70 рублей.

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