Бизнесу в части Курской области дадут отсрочку по налогам и взносам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в приграничных районах Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

«Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области», — говорится в сообщении.

Отсрочка по таким платежам, уточнили в пресс-службе кабмина, будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.

Внести в течение 10 дней проект соответствующего акта правительства поручено Минфину.

Соответствующее предложение направили кабмину власти Курской области 18 августа.

Кроме того, правительство региона предложило приостановить начисление коммунальных платежей, ввести мораторий на санкции за нарушение сроков выполнения или неисполнение государственных контрактов, а также организовать выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника бизнеса.

Ранее беженцам из Курской области пообещали отсрочку по кредитам.