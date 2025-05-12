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Экономист предупредил россиян о замедлении темпов роста зарплат

Экономист Ляшок: темпы роста зарплат замедлятся из-за уменьшения дефицита кадров
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Depositphotos

Рост зарплат россиян в этом и следующем годах замедлится из-за того, что уменьшится дефицит кадров, заявил РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Он отметил, что темпы выплат уменьшатся по сравнению с 2023-2024 годами.

«Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать», — сказал эксперт.

Он добавил, что количество вакансий сокращается, уровень безработицы в январе-феврале 2025-го вырос незначительно, а Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в реальном выражении в следующем году на 5,7% (против 7% в этом году).

В начале месяца была названа отрасль с самым высоким ростом зарплат. В первом квартале 2025 года наибольший рост заработных плат в России был зафиксирован в горнодобывающей отрасли, где доходы специалистов увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования сервиса «Профилум» в сегменте рабочих и инженерных профессий.

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