Россиянам рассказали, в какие месяцы лучше менять работу

В контексте смены места работы важно учитывать не только личные обстоятельства, но и колебания деловой активности в различные месяцы года. Понимание этих факторов может существенно повысить шансы на успешное трудоустройство и обеспечить более выгодные условия, рассказала «Газете.Ru» Светлана Перкова — HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR.

«Динамика вакансий на рынке труда подвержена сезонным колебаниям, которые включают как подъемы, так и спады. Эти изменения во многом зависят от профессионального опыта соискателей, их специальности, ожиданий по зарплате и других факторов», — объяснила она.

По словам эксперта, существуют два основных пика деловой активности: середина февраля и конец апреля.

«В начале года компании активно согласовывают бюджеты на подбор персонала, разрабатывают стратегии и устанавливают цели, что приводит к увеличению числа вакансий. Май и июнь, а также период до середины августа традиционно считаются низким деловым сезоном. В это время многие сотрудники уходят в отпуск, и компании не занимаются наймом. Однако в этот период наблюдается рост вакансий для временной работы, особенно в таких сегментах, как линейный персонал, строительные специальности и летние товары. Также появляются стажировки и временные подработки для студентов. Следующий пик деловой активности наблюдается после летних каникул», — отметила эксперт.

Однако с середины августа до середины сентября рынок труда испытывает затишье. Снова активизация происходит с середины сентября до середины ноября, когда работники возвращаются из отпусков и начинается учебный год, что способствует увеличению числа вакансий. В межсезонье конкуренция среди соискателей ниже, что создает возможности для тех, кто активно ищет работу.

«Рекомендуется делать попытки как в январе, так и в декабре, поскольку успех во многом зависит от количества предпринятых действий. Активный поиск работы даже в низкий сезон может принести преимущества. Несмотря на традиционную сезонность, ситуация на рынке труда определяется соотношением спроса и предложения. Начиная с 2023 года, рынок труда стабильно ориентирован на соискателей, и потребность работодателей в кадрах продолжает расти, что способствует увеличению числа вакансий», — сказала она.

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