Названа отрасль с самым высоким ростом зарплат

В первом квартале 2025 года наибольший рост заработных плат в России зафиксирован в горнодобывающей отрасли, где доходы специалистов увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования сервиса «Профилум», которое опубликовало РИА Новости.

На втором месте оказались геологи с приростом в 24%, следом идут работники энергетической и металлургической сфер, где зарплаты выросли на 21%. Снижения средних показателей в этих отраслях не отмечено.

Однако при сравнении с четвертым кварталом 2024 года ситуация в некоторых секторах оказалась менее оптимистичной. Например, зарплаты рабочих, занятых в производстве электрооборудования, сократились на 25%. Также снижение на 4% зафиксировано среди строительного персонала, операторов станков и специалистов электроэнергетики, а общий производственный персонал потерял 1% в доходах.

В то же время квартальный анализ выявил положительную динамику в других профессиональных областях. Специалисты энергетики, несмотря на годовое повышение, показали дополнительный рост на 10% по сравнению с концом 2024 года. Контролеры отделов технического контроля (ОТК) увеличили доходы на 7%, а работники нефтегазовой промышленности и геологи — на 6–7%.

Ранее в Госдуме предложили повышать россиянам зарплаты каждые три месяца.